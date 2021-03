Rider, oggi lo sciopero in Italia: stop alle consegne in 30 città. FOTO (Di venerdì 26 marzo 2021) Venerdì di mobilitazione per i Rider in tutt'Italia. L'iniziativa è stata proclamata dalla rete "Rider X i Diritti" ed è stata confermata nonostante il Protocollo quadro per la legalità e contro il caporalato siglato mercoledì scorso dai sindacati ed Assodelivery. Lo sciopero si svolge con lo slogan "Nessuno ordina, nessuno consegna”. Invito ai consumatori a boicottare per un giorno le principali piattaforme di food deliverance. Ecco le immagini della protesta a Torino Leggi su tg24.sky (Di venerdì 26 marzo 2021) Venerdì di mobilitazione per iin tutt'. L'iniziativa è stata proclamata dalla rete "X i Diritti" ed è stata confermata nonostante il Protocollo quadro per la legalità e contro il caporalato siglato mercoledì scorso dai sindacati ed Assodelivery. Losi svolge con lo slogan "Nessuno ordina, nessuno consegna”. Invito ai consumatori a boicottare per un giorno le principali piattaforme di food deliverance. Ecco le immagini della protesta a Torino

RaiNews : Oggi incrociano le braccia in tutta Italia i rider del food delivery - Agenzia_Ansa : Oggi la protesta dei Rider, appello a non fare 'acquisti delivery' #ANSA - filippoboatti : RT @TgrRaiFVG: L'Unione Sindacale di Base ha proclamato per oggi lo sciopero generale dei Rider. La protesta si rivolge contro l'accordo tr… - picarotw : RT @cgilnazionale: #NoDeliveryDay: Nessuno ordina, nessuno consegna. Da Milano a Palermo i #rider si mobilitano oggi per chiedere un contra… - saperloprima : RT @gadlernertweet: #nodeliveryday I #rider hanno proclamato per oggi lo #sciopero delle consegne e ci chiedono di non fare ordinazioni. Le… -