Rider | Deliverance Milano | ‘grande giornata di lotta | non siamo schiavi’

Milano, 26 mar. (Adnkronos) – "Grande giornata di lotta oggi per noi Rider del delivery food. In più di 20 città italiane si sono organizzate piazze ed iniziative all'insegna del protagonismo delle lavoratrici e dei lavoratori a partire dai territori per chiedere l'immediata riapertura della negoziazione con Assodelivery: restano da discutere il protocollo di prevenzione anti-Covid su salute e sicurezza e il core della contrattazione su tutele e diritti". Lo spiega in un post Deliverance Milano, il sindacato metropolitano dei Rider. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

