Rider | anche a Milano sciopero delle consegne | “Vogliamo dei veri contratti di lavoro Governo tenga faro acceso sulla nostra situazione”

"Siamo lavoratori, non siamo schiavi". Lo gridano i Rider di Milano che oggi, come in altre città italiane, si sono fermati per aderire al "No Delivery Day". Niente consegne per tutto il giorno per chiedere "un contratto vero e proprio alla pari di tutti i lavoratori dipendenti del nostro paese. Salari, sicurezza, malattia, ferie, contributi, mensilità aggiuntive, tfr". Per tutta la mattina i Rider hanno attraversato la città fermando i colleghi in attesa delle consegne di fronte ai ristoranti e in alcuni casi svuotando gli zaini per consegnare il cibo ai senza dimora incontrati lungo la strada. Non sono mancati momenti di tensione con le forze dell'ordine di fronte a un McDonald's nei pressi della stazione centrale. Ma l'appello dei Rider si rivolge ...

