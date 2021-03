Ricco con le offerte dei fedeli: 18 mesi al sagrestano divenuto milionario nel quartiere “in” parigino (Di venerdì 26 marzo 2021) Intascava le offerte dei fedeli e grazie a queste era diventato milionario. Per questa ragione il sagrestano della chiesa di Saint-Germain-des-Prés è stato condannato a 18 mesi di carcere e alla restituzione di oltre 75000 euro alla sua diocesi. Una vicenda che affonda le sue radici diversi anni addietro, dal momento che sono stati rinvenuti bonifici per oltre 100.000 euro addirittura risalenti al 2017. Un quartiere “in”. La zona dove si trova la chiesa di Saint-Germain-des-Prés non è una zona qualunque, infatti questa bellissima abbazia sorge in una delle zone più “in” di Parigi. Proprio per questa ragione non è un caso che nei cestini delle offerte raccolte durante (e non solo) le funzioni religiose, si possano trovare banconote di grande taglio, come 50 e 100 euro. ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 26 marzo 2021) Intascava ledeie grazie a queste era diventato. Per questa ragione ildella chiesa di Saint-Germain-des-Prés è stato condannato a 18di carcere e alla restituzione di oltre 75000 euro alla sua diocesi. Una vicenda che affonda le sue radici diversi anni addietro, dal momento che sono stati rinvenuti bonifici per oltre 100.000 euro addirittura risalenti al 2017. Un“in”. La zona dove si trova la chiesa di Saint-Germain-des-Prés non è una zona qualunque, infatti questa bellissima abbazia sorge in una delle zone più “in” di Parigi. Proprio per questa ragione non è un caso che nei cestini delleraccolte durante (e non solo) le funzioni religiose, si possano trovare banconote di grande taglio, come 50 e 100 euro. ...

