Riavvicinamento Gattuso-De Laurentiis | Bargiggia conferma | “In caso di Champions | offerta irrinunciabile”

(Di sabato 27 marzo 2021) Il Napoli sta vivendo una stagione molto particolare. Un anno caratterizzato da molti alti e bassi, e da molta sfortuna ( in primis per via degli infortuni). Lo stesso Rinosta sperimentando una stagione abbastanza strana per via di vari motivi: la discontinuità della sua squadra e il suo rapporto di amore e odio L'articolo

Bargiggia: "Da quello che so, De Laurentiis ha già iniziato un'opera didai segnali che ho colto, pare che in caso di qualificazione in Champions, il presidente del Napoli ...Intervento a Radio CRC, il giornalista Paolo Bargiggia sul futuro della panchina azzurra: 'ADL in pressing per la conferma diin caso di Champions. Iniziata l' opera di...'Il Napoli sta vivendo una stagione molto particolare. Un anno caratterizzato da molti alti e bassi, e da molta sfortuna ( in primis per via degli ...Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista di SportItalia. “Da quello che so, De Laurentiis ha già iniziato un’opera di riavvicinamento a Gattuso – ha detto Bargi ...