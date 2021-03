Riapre solo la scuola. Draghi si gioca il tesoretto dei contagi in discesa (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo Pasqua asili nido, elementari e prima media riprenderanno in presenza anche in zona rossa. La scuola prima di tutto. Mario Draghi lo aveva fatto capire chiaramente già nei giorni scorsi ed è sulla scuola che il presidente del Consiglio, e con lui tutto il governo, ha deciso di investire “il tesoretto” della flessione dei contagi maturato grazie ai sacrifici dell’ultima stretta. “tesoretto”: copyright del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha parlato di “una scelta che vuole dare un segnale rilevante ad un pezzo strategico e decisivo della nostra società” decisa “inun quadro che resta molto prudenziale”. Un investimento, in quanto tale una sorta di scommessa. Se è vero, infatti, che, come ha spiegato Draghi in conferenza stampa, “una serie di evidenze ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo Pasqua asili nido, elementari e prima media riprenderanno in presenza anche in zona rossa. Laprima di tutto. Mariolo aveva fatto capire chiaramente già nei giorni scorsi ed è sullache il presidente del Consiglio, e con lui tutto il governo, ha deciso di investire “il” della flessione deimaturato grazie ai sacrifici dell’ultima stretta. “”: copyright del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha parlato di “una scelta che vuole dare un segnale rilevante ad un pezzo strategico e decisivo della nostra società” decisa “inun quadro che resta molto prudenziale”. Un investimento, in quanto tale una sorta di scommessa. Se è vero, infatti, che, come ha spiegatoin conferenza stampa, “una serie di evidenze ...

