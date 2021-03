Riapertura scuole, manifestazione contro la DaD in tutta Italia (Di venerdì 26 marzo 2021) In 60 città oggi si svolgeranno le mobilitazioni per lo sciopero nazionale della Scuola, con lo sciopero dalla Didattica a Distanza da parte di studenti e docenti, per chiedere la Riapertura in presenza, in sicurezza e in continuità di tutti gli istituti scolastici, dal nido all’università, non oltre il 7 aprile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 marzo 2021) In 60 città oggi si svolgeranno le mobilitazioni per lo sciopero nazionale della Scuola, con lo sciopero dalla Didattica a Distanza da parte di studenti e docenti, per chiedere lain presenza, in sicurezza e in continuità di tutti gli istituti scolastici, dal nido all’università, non oltre il 7 aprile. L'articolo .

matteosalvinimi : #Salvini: Grazie per aver messo al centro i bimbi e le famiglie, con una riapertura, condizioni sanitarie permetten… - pdnetwork : Il piano #vaccini e la possibile riapertura delle scuole, la situazione di emergenza della #sanità in #Lombardia e… - borghi_claudio : @vale_ria_ Ha detto riapertura scuole anche nelle zone rosse. ?? - PioRocchi : RT @ilpetulante: Vogliono fare i tamponi ai bambini ogni settimana. Capito? Vogliono fare i tamponi ai bambini ogni settimana. E c'è la Leg… - fioridypesco : RT @byoblu: Il piano che starebbero elaborando il Ministro dell’istruzione in vista della riapertura delle scuole prevede per i bambini di… -