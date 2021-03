Riapertura scuole in zona rossa, ok dalla Cabina di Regia: in classe fino alla prima media. Niente zone gialle fino al 30 aprile [VIDEO] (Di venerdì 26 marzo 2021) Tornano le scuole aperte in zona rossa: nidi, elementari e prima media. Questo è quanto emerso in seguito alla Cabina di Regia presieduta dal premier Mario Draghi a Palazzo Chigi, con i ministri e i vertici del Cts. L'articolo Riapertura scuole in zona rossa, ok dalla Cabina di Regia: in classe fino alla prima media. Niente zone gialle fino al 30 aprile VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 marzo 2021) Tornano leaperte in: nidi, elementari e. Questo è quanto emerso in seguitodipresieduta dal premier Mario Draghi a Palazzo Chigi, con i ministri e i vertici del Cts. L'articoloin, okdi: inal 30

Advertising

elenabonetti : Il Presidente Draghi ha annunciato la riapertura delle scuole anche in zona rossa fino alla prima media e ha ribadi… - fanpage : ?? ULTIM'ORA Stop alla riapertura di bar e ristoranti dopo Pasqua. #DPCM - Corriere : Draghi: «Riapertura delle scuole fino alla prima media». E sui sanitari no vax: «Pronti a intervenire con una norma» - Margher69152351 : RT @elenabonetti: Il Presidente Draghi ha annunciato la riapertura delle scuole anche in zona rossa fino alla prima media e ha ribadito l’i… - mariaprodi : RT @Ciribini: 1) La fascia anagrafica 0-14, in AUT, BEL, FRA, GER, risulta essere molto colpita; 2) in ING e in SCO, si registra nella fasc… -