Riapertura scuole in Lazio martedì 30 marzo, Meloni (FdI): “Speranza chieda scusa e consenta alle regioni arancioni di tornare lunedì” (Di venerdì 26 marzo 2021) "Nell'ultima ordinanza Speranza ha deciso che le regioni cambiano fascia dopo 15 giorni anziché dopo 14 come era stato fino ad ora, quindi le regioni che passano dalla zona rossa a quella arancione dovranno rimanere un giorno in più in zona rossa". Lo scrive su Facebook il presidente di Fdi, Giorgia Meloni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 marzo 2021) "Nell'ultima ordinanzaha deciso che lecambiano fascia dopo 15 giorni anziché dopo 14 come era stato fino ad ora, quindi leche passano dalla zona rossa a quella arancione dovranno rimanere un giorno in più in zona rossa". Lo scrive su Facebook il presidente di Fdi, Giorgia. L'articolo .

