Riapertura scuole, Emiliano (Puglia) entra in gruppi Whattsapp di genitori e studenti: "Voglio conoscere le vostre opinioni sul rientro in classe" (Di venerdì 26 marzo 2021) Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, è entrato in alcuni gruppi di Whattsapp composti da genitori di studenti e alunni per confrontarsi con loro a proposito della frequenza scolastica in questo periodo di limitazioni a causa del Covid-19.

