Riapertura scuole e tamponi agli studenti | più dubbi che certezze | quanti e quali test? Chi li farà?

(Di venerdì 26 marzo 2021)per tutti gliil primo giorno di lezioni in presenza da ripetere ogni settimana. Sin dalla scuola dell'infanzia. Si tratta del piano come abbiamo già riportato, del piano in fase di elaborazione del Ministro Patrizio Bianchi e il consigliere Agostino Miozzo in vista delladelle. Tuttavia le zone d'ombra sono tante. Nodi che probabilmente verranno sciolti a breve, anche alla luce della riunione degli esperti del Cts che forniranno indicazioni sul tema. L'articolo .

La Puglia va verso una zona rossa rafforzata (dal 27 marzo al 6 aprile), ma il presidente Michele Emiliano ha deciso di consultare i genitori sulladelle. Chiede alle famiglie di essere personalmente inserito nelle chat di WhatsApp per discutere del tema: ovvero valutare se riaprire o meno a partire dal 7 aprile, anche se la ...Arriva quindi oggi il parere del Comitato tecnico scientifico sulladelledopo Pasqua in zona rossa , vera grande novità del provvedimento in arrivo e punto su cui il ...Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è intervenuto con un post su Facebook per chiarire che se il Lazio dovesse rientrare in zona arancione (il Corriere della Sera lo dà per certo), ...(LaPresse) ll mondo della scuola torna a protestare per chiedere la riapertura e la ripresa delle lezioni in presenza. In piazza studenti e insegnanti. "I ...