Riapertura scuole | anche la sindaca Appendino favorevole | “Deve essere priorità”

"Penso che le scuole debbano essere riaperte e auspico che così faccia il presidente Draghi subito dopo Pasqua". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino che intervenendo a Rai News 24 ha ricordato che Il capoluogo piemontese è stata una delle prime città che ha riaperto le scuole per i più piccoli a gruppetti al massimo di sette bimbi che si sono uniti ai piccoli che hanno bisogni educativi speciali.

