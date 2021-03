Renzi: “Draghi vera rivoluzione, Letta meglio di Zingaretti. Italia viva decisiva nel 2023” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Il Governo Draghi? Una scelta giustissima, non giusta. Draghi significa recupero di autorevolezza in Europa, garanzia sui fondi del Recovery, un cambio della guardia su vaccini e covid tra Arcuri e il generale Figliuolo, un approccio strategico su temi della transizione ecologica e digitale. Non è un cambio di premier, è una rivoluzione. Gli effetti si vedranno sul lungo periodo, non nell’immediato”, a parlare è il leader di Italia viva Matteo Renzi in un’intervista al Messaggero. Matteo Renzi osserva le ultime novità della politica Italiana e commenta. Il Pd? “meglio Enrico”. Quindi meglio Letta di Zingaretti, perché “Zingaretti aveva consegnato a Conte la leadership ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 marzo 2021) “Il Governo? Una scelta giustissima, non giusta.significa recupero di autorevolezza in Europa, garanzia sui fondi del Recovery, un cambio della guardia su vaccini e covid tra Arcuri e il generale Figliuolo, un approccio strategico su temi della transizione ecologica e digitale. Non è un cambio di premier, è una. Gli effetti si vedranno sul lungo periodo, non nell’immediato”, a parlare è il leader diMatteoin un’intervista al Messaggero. Matteoosserva le ultime novità della politicana e commenta. Il Pd? “Enrico”. Quindidi, perché “aveva consegnato a Conte la leadership ...

Advertising

stanzaselvaggia : Quindi Draghi ha confermato che Renzi sul mes non aveva capito niente. #conferenzastampa - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE /2 Spezzatino. “Renzi è euforico per l’effetto Draghi sulla politica italiana: ‘Nel 2023 il… - LaStampa : Renzi: “Con draghi una nuova stagione. Restituita una leadership credibile a questo paese» - vincenz99883302 : @65_virna Stiamo al paradosso. Ma perché qualcuno al potere non la pensa come fece Renzi al M5S/PD. Mettete fine an… - Laila76913893 : RT @Gi71376847: Provo sempre molta ammirazione per chi , come Draghi o Renzi o chiunque altro è capace di parlare a ruota libera , senza le… -