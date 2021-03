Renato Zero si vaccina contro il Covid. Il post social è virale: «Viva il vaccino! Viva la vita» (Di venerdì 26 marzo 2021) Renato Zero, vita e carriera guarda le foto Renato Zero è sempre Renato Zero. Capace di far parlare di sé anche in tempo di pandemia con un post social. Il divo della musica italiana ha condiviso sui suoi profili la foto del momento in cui viene vaccinato contro il Covid. Un post importantissimo in un momento come questo. Una foto che vale più di mille parole. Ma che, nel suo caso, è diventata un inno ... Leggi su iodonna (Di venerdì 26 marzo 2021)e carriera guarda le fotoè sempre. Capace di far parlare di sé anche in tempo di pandemia con un. Il divo della musica italiana ha condiviso sui suoi profili la foto del momento in cui vienetoil. Unimportantissimo in un momento come questo. Una foto che vale più di mille parole. Ma che, nel suo caso, è diventata un inno ...

