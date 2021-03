Renato Zero nella bufera, posta una foto mentre fa il vaccino e il popolo del web si fa sempre la stessa domanda (Di venerdì 26 marzo 2021) Renato Zero, cantante romano amatissimo da più di una generazione, si è vaccinato e lo ha fatto in modo plateale, pubblicando sui social la foto mentre l’infermiere gli inietta la sua dose di vaccino. Renato Zero ha scherzato su, come è sua abitudine, e ha scritto così sui social: “Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!”. Renato Zero si è vaccinato ma qualcuno ha messo in dubbio la motivazione Renato Zero si è voluto vaccinare mettendo in mostra questo suo gesto, anche per contribuire a smorzare i toni sulla eventuale pericolosità dei ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 26 marzo 2021), cantante romano amatissimo da più di una generazione, si è vaccinato e lo ha fatto in modo plateale, pubblicando sui social lal’infermiere gli inietta la sua dose diha scherzato su, come è sua abitudine, e ha scritto così sui social: “Il pazientevuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il! Viva la vita!!!”.si è vaccinato ma qualcuno ha messo in dubbio la motivazionesi è voluto vaccinare mettendo in mostra questo suo gesto, anche per contribuire a smorzare i toni sulla eventuale pericolosità dei ...

