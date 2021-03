Regioni, l'Italia resta rossa: oggi la nuova ordinanza. Solo Lazio e Veneto sperano nell'arancione, Lombardia spacciata (Di venerdì 26 marzo 2021) La curva dei contagi rimane stabile, ma sono soprattutto i dati sui decessi e sull'occupazione dei posti in terapia intensiva che continuano a sollevare preoccupazione. Così, oggi l'ordinanza del ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 marzo 2021) La curva dei contagi rimane stabile, ma sono soprattutto i dati sui decessi e sull'occupazione dei posti in terapia intensiva che continuano a sollevare preoccupazione. Così,l'del ...

Advertising

fanpage : Aumentano le zone considerate ad alto rischio contagio in Italia. A preoccupare ora sono ben 7 regioni. - Agenzia_Ansa : In arrivo 344mila dosi del vaccino Moderna tra oggi e domani in Italia nell'hub militare di Pratica di Mare. Le fia… - Agenzia_Ansa : Nelle prossime ore arriverà in Italia un milione di dosi del vaccino di Pfizer e il governo è pronto ad aiutare le… - graniglia1338 : @AugustoMinzolin Minzolini si rassegni: il cancro dell'Italia sono le Regioni. - ruemondo : al prossimo che ripete 'in Italia c'è il divieto di circolazione tra le regioni', lo inviterei semplicemente a mett… -