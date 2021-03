Regioni, i colori cambiano da martedì 30 marzo: cosa succederà (Di venerdì 26 marzo 2021) L’ordinanza del Ministro della Salute Speranza era entrata in vigore il 15 marzo, con 15 giorni di validità. Da martedì 30 cambiano i colori. L’ordinanza emanata dal Ministro della Salute Roberto Speranza è entrata in vigore il 15 marzo scorso ed ha validità di 15 giorni, provocando lo slittamento di un giorno rispetto al passato. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 26 marzo 2021) L’ordinanza del Ministro della Salute Speranza era entrata in vigore il 15, con 15 giorni di validità. Da30. L’ordinanza emanata dal Ministro della Salute Roberto Speranza è entrata in vigore il 15scorso ed ha validità di 15 giorni, provocando lo slittamento di un giorno rispetto al passato. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

repubblica : Covid, ecco i nuovi colori delle Regioni. Lazio in arancione, scuole aperte da martedì - you_trend : ? Zona bianca, gialla, arancione, rossa: come sono cambiati i colori delle regioni e delle province autonome dal 6… - Corriere : Lombardia ancora rossa, il Lazio passa in arancione, Veneto in bilico: i nuovi colori - infoitinterno : Covid, ecco i nuovi colori delle Regioni. Lazio in arancione, scuole aperte da martedì - GeMa7799 : Covid, cambiano i colori delle Regioni: il Lazio è zona arancione ma le scuole riaprono martedì...AVANTI CON I DPCM...GOVERNO DEI M... -