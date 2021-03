Reggio Emilia. Per altri 3 anni attiva la convenzione con le Gev (Di sabato 27 marzo 2021) La Provincia di Reggio Emilia ha rinnovato per altri tre anni la collaborazione con le Guardie ecologiche volontarie, “a conferma di una positiva esperienza ormai collaudata da tempo e del grande valore che il volontariato riveste in ambito sociale”, sottolinea il presidente Giorgio Zanni che, nei giorni scorsi, ha firmato il decreto che prolunga fino al 31 dicembre 2023 la convenzione con le Gev. Istituite con legge regionale nel 1989, le Guardie ecologiche volontarie sono attive nella nostra provincia con due raggruppamenti, uno autonomo e l’altro dipendente da Legambiente, e sono ormai ben conosciute e apprezzate dai cittadini grazie all’impegno di oltre duecento volontari in svariati ambiti di competenza: dai controlli a tutela del territorio e dell’ambiente alle iniziative ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 27 marzo 2021) La Provincia diha rinnovato pertrela collaborazione con le Guardie ecologiche volontarie, “a conferma di una positiva esperienza ormai collaudata da tempo e del grande valore che il volontariato riveste in ambito sociale”, sottolinea il presidente Giorgio Zche, nei giorni scorsi, ha firmato il decreto che prolunga fino al 31 dicembre 2023 lacon le Gev. Istituite con legge regionale nel 1989, le Guardie ecologiche volontarie sono attive nella nostra provincia con due raggruppamenti, uno autonomo e l’altro dipendente da Legambiente, e sono ormai ben conosciute e apprezzate dai cittadini grazie all’impegno di oltre duecento volontari in svariati ambiti di competenza: dai controlli a tutela del territorio e dell’ambiente alle iniziative ...

