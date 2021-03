Reggio Emilia | complessa operazione salva bambina con solo tre giorni di vita

(Di venerdì 26 marzo 2021) REGGIO EMILIA – Una bambina nata con una grave malformazione alla laringe che non le consentiva di respirare è stata operata con successo dai professionisti dell’dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. La piccola, nata il 2 marzo scorso all’Ospedale Franchini di Montecchio, è stata assistita nella Terapia intensiva neonatale (Tin) in ventilazione meccanica, fino all’effettuazione di un intervento chirurgico risolutivo da parte di una equipe multidisciplinare composta dai medici Giancarlo Gargano, (direttore della Tin) e Angelo Ghidini (direttore della struttura di Otorinolaringoiatria) e dall’anestesista pediatrica Elisa Iannella. La paziente aveva tre giorni di vita.

