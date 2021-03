Reggiana-Ascoli, Sottil multato dopo aver bestemmiato 12 volte (Di venerdì 26 marzo 2021) Andrea Sottil, allenatore dell’Ascoli, è stato multato per 1250 euro dopo i fatti dello scorso 14 febbraio durante il match con la Reggiana poi perso per 1-0. La Figc ha infatti accertato le ripetute bestemmie ed espressioni blasfeme, che hanno portato alle violazioni da parte del tecnico degli articoli 4, comma 1, e 37 del Codice di Giustizia Sportiva. Nel verbale si legge come nel corso del match Sottil abbia “pronunciato ripetutamente, per circa 12 volte, espressioni blasfeme”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Andrea, allenatore dell’, è statoper 1250 euroi fatti dello scorso 14 febbraio durante il match con lapoi perso per 1-0. La Figc ha infatti accertato le ripetute bestemmie ed espressioni blasfeme, che hanno portato alle violazioni da parte del tecnico degli articoli 4, comma 1, e 37 del Codice di Giustizia Sportiva. Nel verbale si legge come nel corso del matchabbia “pronunciato ripetutamente, per circa 12, espressioni blasfeme”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Ascoli, il tecnico #Sottil multato dopo aver bestemmiato per 12 volte contro la #Reggiana - sportli26181512 : Bestemmia 'per circa 12 volte': solo una multa per Sottil: Bestemmia 'per circa 12 volte': solo una multa per Sotti… - AnsaMarche : Ascoli: ha bestemmiato 12 volte, multato Sottil. Tecnico punito dalla Figc dopo la partita contro la Reggiana - CORNERNEWS24 : #Calcio - Ascoli: ha bestemmiato 12 volte, multato Sottil Tecnico punito dalla Figc dopo la partita contro la Reggiana - giornaleradiofm : Ascoli: ha bestemmiato 12 volte, multato Sottil: (ANSA) - ROMA, 26 MAR - La Figc ha inflitto un'ammenda di 1.250 eu… -