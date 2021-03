“Reddito di cittadinanza? Diamolo anche agli immigrati” | arriva la proposta

Leggi su chenews

(Di venerdì 26 marzo 2021)una nuovalegata aldi, che sicuramente creerà delle spaccature all’interno del mondo politico italiano.di– immagine di repertorio (Google Images)Ildi, sin dal suo arrivo ha sempre destato molta polemica. In tanti hanno accusato questo provvedimento di assistenzialismo. Secondo il decreto legge 4/2019 questo aiuto è riconosciuto ai nuclei familiari in difficoltà. In particolare si tiene conto dellaitaliana o di uno dei paesi dell’UE odi un permesso di soggiorno di lungo periodo. In questo ultimo caso deve essere accertato che il soggetto sia residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in maniera ...