Reddito di cittadinanza agli immigrati dall’Inps | Gasparri | “Tridico se ne vada” Pedrizzi | “Schiaffo alle imprese”

(Di venerdì 26 marzo 2021) Fa discutere l’intervista di Pasquale, presidente dell‘Inps, rilasciata alla Stampa di Torino. Soprattutto nella parte in cui valuta come prioritario il sostegno dello Stato ai redditi degli. “Ildiè un argine importante contro la povertà assoluta che è aumentata con il Covid, raggiunge 3 milioni di persone e l’importo medio è di 550 euro. Ora sono necessarie risorse aggiuntive soprattutto per le famiglie numerose e gli”, ha detto: “di, che follia” “Ci sono degli irresponsabili che vogliono mettere a repento la vita del governo. Tra questi troviamo permanentemente attivo e ...

carlosibilia : Nel decreto Sostegni, grazie all’impegno del MoVimento 5 Stelle, è stato inserito un miliardo di euro aggiuntivo pe… - lucatelese : Il governo Draghi mette un miliardo in più sul vituperato reddito di cittadinanza. Pensa tu. :-) - _Carabinieri_ : Roma: #Carabinieri dei Comandi Tutela #Lavoro e Provinciale capitolino eseguono verifiche su 182 cittadini sottopos… - soloio0509 : RT @Gianmar26145917: #Inps, delirio del presidente #5stelle #Tridico: “Aumentare il reddito di cittadinanza agli #immigrati” Non aiutare le… - HarumiIkeda3 : Reddito di cittadinanza, il presidente Inps: «Anche agli immigrati e alle famiglie numerose» -

Ultime Notizie dalla rete : Reddito cittadinanza

... sabato 27 marzo: tale PIN - rende noto il Comune - sara' inviato solo a coloro hanno gia' presentato domanda a dicembre 2020 e ricadono nella categoria dei non percettori didi. ...Estendere il diritto a ottenere ildianche a immigrati e famiglie numerose, questa la proposta di Pasquale Tridico, presidente dell'Inps. 'Ildiè un argine importante contro la povertà ...Il pagamento del reddito di cittadinanza del mese di marzo 2021 è in arrivo per tutti i beneficiari RdC in regola con l'Isee aggiornato al 2021 e per coloro che non rientrano nella sospensione dei ...Dal primo febbraio ad oggi, il Nucleo Carabinieri Tutela Lavoro e gli Ispettori Territoriali di Rieti, hanno pianificato ed eseguito una serie di controlli nei confronti di aziende agricole, ditte, ca ...