Record di vaccinazioni | 240mila in un giorno Governo e Regioni trovano la quadra sul Piano

Advertising

IlContiAndrea : Record #vaccinazioni in Gran Bretagna: oltre 870mila dosi in un giorno Noi li vediamo col binocolo. - astroslimon : Piccoli segnali incoraggianti: record di vaccinazioni (+248k) e oltre il 10% di persone con almeno 1 dose. Bene cos… - ThaiPerCaso : Ieri nuovo record di vaccinazioni: 243.166 in un giorno. - Tgs15tv : Ieri record di #vaccinazioni anti #Covid a #Palermo: 3.300 somministrazioni alla Fiera. Ma ora è penuria di vaccini… - TwittinLor : RT @BarbaraRaval: #vaccinoCovid : il Cile, paese leader nelle vaccinazioni, ha superato il record di contagi e affronterà un nuovo durissi… -

Ultime Notizie dalla rete : Record vaccinazioni

Il Sole 24 ORE

Previsti centri di medie e grandi dimensioni in ogni città dove poter vaccinare fino ad 800 persone al giorno, come quello di Fiumicino aperto da stasera fino a ...... hanno segnato un nuovo, anche se chiaramente ancora non basta. Le task force del generale Figliuolo stanno entrando in azione in Molise e Basilicata, in particolare per lenei ..."I dati preliminari" sulla somministrazione nella popolazione dopo i trial clinici "suggeriscono che i vaccini non solo riducono la malattia e la mortalità per Covid-19, ma anche la trasmissione viral ...Ufficialmente aperto, alla presenza del direttore del distretto sanitario Francesco Lettiero, il centro vaccinale nel Comune di Ottaviano. Allestito ...