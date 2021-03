Razer Kraken V3 X: presentate le nuove cuffie da Gaming ad alte prestazioni (Di venerdì 26 marzo 2021) Dall’esperienza delle Kraken X, Razer presenta le nuove Razer Kraken V3 X dotate di driver audio aggiornati e caratteristiche da top Razer, leader mondiale nel lifestyle Gaming annuncia le nuove cuffie Kraken V3 X. A seguito del grande successo delle precedenti Razer Kraken X, il nuovo modello è stato progettato per offrire massimo comfort anche durante le sessioni di Gaming più lunghe ed estenuanti. Il nuovo modello monterà a bordo driver audio aggiornati per una maggiore immersione. Presente anche il nuovo Razer Chroma RGB per un’esperienza di gioco a 360 gradi. Alcune caratteristiche tecniche I nuovi driver Razer TriForce da 40 ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 marzo 2021) Dall’esperienza delleX,presenta leV3 X dotate di driver audio aggiornati e caratteristiche da top, leader mondiale nel lifestyleannuncia leV3 X. A seguito del grande successo delle precedentiX, il nuovo modello è stato progettato per offrire massimo comfort anche durante le sessioni dipiù lunghe ed estenuanti. Il nuovo modello monterà a bordo driver audio aggiornati per una maggiore immersione. Presente anche il nuovoChroma RGB per un’esperienza di gioco a 360 gradi. Alcune caratteristiche tecniche I nuovi driverTriForce da 40 ...

