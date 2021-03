Raoul Bova, terribile scherzo delle Iene: cosa è successo (Di venerdì 26 marzo 2021) Il famosissimo attore italiano Raoul Bova, è stato vittima di uno scherzo delle Iene: Bova è stato colto alla sprovvista da una notizia inaspettata. Raoul Bova vittima di uno scherzo delle Iene (Instagram)Raoul Bova, amatissimo dal pubblico italiano, è sicuramente uno degli attori più famosi nel nostro Paese. Protagonista di innumerevoli fiction e film di grande successo, di Bova si apprezza il talento e la capacità di trasmettere emozioni attraverso lo schermo. Stasera, venerdì 26 marzo, sarà ospite nello show di Rai 1 “Canzone segreta” condotto da Serena Rossi. L’attore rivivrà dei momenti molto emozionanti legati ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) Il famosissimo attore italiano, è stato vittima di unoè stato colto alla sprovvista da una notizia inaspettata.vittima di uno(Instagram), amatissimo dal pubblico italiano, è sicuramente uno degli attori più famosi nel nostro Paese. Protagonista di innumerevoli fiction e film di grande, disi apprezza il talento e la capacità di trasmettere emozioni attraverso lo schermo. Stasera, venerdì 26 marzo, sarà ospite nello show di Rai 1 “Canzone segreta” condotto da Serena Rossi. L’attore rivivrà dei momenti molto emozionanti legati ...

