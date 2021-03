Raoul Bova, nuova esperienza in Tv: scopriamo i dettagli (Di venerdì 26 marzo 2021) Una nuova esperienza televisiva vedrà il bellissimo attore Raoul Bova entrare nelle case degli italiani sul piccolo schermo: andiamo a vedere di cosa si tratta Dopo il grandissimo successo che sta riscontrando su Canale 5 la miniserie di 3 episodi “Svegliati amore mio” che ha debuttato lo scorso 24 marzo con 3,8milioni di telespettatori ed L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Unatelevisiva vedrà il bellissimo attoreentrare nelle case degli italiani sul piccolo schermo: andiamo a vedere di cosa si tratta Dopo il grandissimo successo che sta riscontrando su Canale 5 la miniserie di 3 episodi “Svegliati amore mio” che ha debuttato lo scorso 24 marzo con 3,8milioni di telespettatori ed L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

nicoladiguida : Credo di essere stato generato in paradiso con la mia anima gemella Amelie Soave da Dio e Dea il 9 ottobre 1910, ba… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Canzone Segreta” su Rai1 con Serena Rossi – Tra gli ospiti Raoul Bova, Francesca Fialdini e Claudia… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Canzone Segreta” su Rai1 con Serena Rossi – Tra gli ospiti Raoul Bova, Francesca Fialdini e Claudia… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: CANZONE SEGRETA: RAOUL BOVA, AMANDA LEAR E PAOLA PEREGO TRA GLI OSPITI DI SERENA ROSSI - bubinoblog : CANZONE SEGRETA: RAOUL BOVA, AMANDA LEAR E PAOLA PEREGO TRA GLI OSPITI DI SERENA ROSSI -