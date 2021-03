Rally di Roma, il marchio passa in mani cinesi? (Di venerdì 26 marzo 2021) Le immagini sono quelle e sono già da qualche anno scolpite nell'immaginario collettivo : le auto da Rally a Castel Sant'Angelo, davanti all' Altare della Patria , accanto al Colosseo . Le prove ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 26 marzo 2021) Le immagini sono quelle e sono già da qualche anno scolpite nell'immaginario collettivo : le auto daa Castel Sant'Angelo, davanti all' Altare della Patria , accanto al Colosseo . Le prove ...

Ultime Notizie dalla rete : Rally Roma Rally di Roma, il marchio passa in mani cinesi? Il Rally di Roma Capitale, nato da un'idea di Max Rendina e organizzato dalla Motorsport Italia, è un marchio che funziona , che è cresciuto a velocità impressionante e che piace. Tantissimo piace la ...

CIR Junior, al via i primi test per la stagione 2021. E ad aprile sessioni collettive per tutti i piloti con licenza, promosse da AC Lucca CIR Sparco Junior, calendario 2021 1 - Rally di Sanremo " 10 e 11 aprile 2 - Rally Italia Sardegna, 1tappa " 3 e 4 giugno 3 - Rally San Marino " 25 e 26 giugno 4 - Rally di Roma Capitale (coeff. 1,5) ...

Il Rally di Roma potrebbe diventare cinese! Rally.it Il Rally di Roma potrebbe diventare cinese! Spesso e volentieri abbiamo sentito di 'intromissioni' cinesi in attività e gestioni sportive nel Belpaese. Il mondo dello sport, di per se, è una vetrina importante nei palcoscenici internazionali ed ...

Ecco gli 11 equipaggi del CIR Junior Undici equipaggi partono dalla provincia di Savona a caccia del titolo tricolore nel Campionato Italiano Rally Junior 2021. Inizia di fatto con le due giornate di giovedì 25 e venerdì 26 marzo, sull’a ...

