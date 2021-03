Raggi: ristoranti aperti fino alle 22 in zona gialla e arancione (Di venerdì 26 marzo 2021) La richiesta della Sindaca di Roma Virginia Raggi che ha inviato una lettera al ministro del Turismo, è quella di consentire ai ristoranti di restare aperti fino alle 22 Virginia Raggi chiede i ristoranti aperti anche a cena e non solo in zona bianca o gialla, ma anche in zona arancione. Questa la richiesta della sindaca di Roma che avrebbe inviato una lettera, riporta l’agenzia Agi, al ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. La prima cittadina ha rivolto un appello al governo chiedendo di consentire ai ristoranti di restare aperti fino alle 22, orario di inizio del coprifuoco. Per Raggi è ... Leggi su zon (Di venerdì 26 marzo 2021) La richiesta della Sindaca di Roma Virginiache ha inviato una lettera al ministro del Turismo, è quella di consentire aidi restare22 Virginiachiede ianche a cena e non solo inbianca o, ma anche in. Questa la richiesta della sindaca di Roma che avrebbe inviato una lettera, riporta l’agenzia Agi, al ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. La prima cittadina ha rivolto un appello al governo chiedendo di consentire aidi restare22, orario di inizio del coprifuoco. Perè ...

