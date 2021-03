Rachel Levine: prima trans al governo degli USA (Di venerdì 26 marzo 2021) Nuova nomina storica nell’amministrazione Biden. Rachel Levine è stata confermata al Senato diventando la prima persona transgender a ricoprire un’alta carica nel governo federale, sarà sottosegretario alla Sanità. Levine, nata nel 1957, in una famiglia ebraica osservante, ha sempre raccontato di essersi sentita donna fin da piccola. Nel 2011 ha deciso di affrontare il processo Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) Nuova nomina storica nell’amministrazione Biden.è stata confermata al Senato diventando lapersonagender a ricoprire un’alta carica nelfederale, sarà sottosegretario alla Sanità., nata nel 1957, in una famiglia ebraica osservante, ha sempre raccontato di essersi sentita donna fin da piccola. Nel 2011 ha deciso di affrontare il processo

Advertising

Billa42_ : Rachel Levine: prima trans al governo degli USA - TMWItalia : Rachel Levine confermata come assistente segretaria del dipartimento della salute statunitense con 52 voti a favore… - Ljuba2000 : RT @greenMe_it: Usa, Rachel Levine entra nella storia come la prima funzionaria transgender del Governo - Carmela_oltre : RT @greenMe_it: Usa, Rachel Levine entra nella storia come la prima funzionaria transgender del Governo - greenMe_it : Usa, Rachel Levine entra nella storia come la prima funzionaria transgender del Governo -