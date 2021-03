Quante posizioni guadagna Jannik Sinner nel Masters1000 di Miami? Le proiezioni nella classifica ATP e le ipotesi (Di venerdì 26 marzo 2021) La serata italiana del torneo ATP Miami 2021 di tennis (di categoria Masters 1000) premia l’azzurro Jannik Sinner, numero 21 del seeding, che supera in poco più di un’ora di gioco il francese Hugo Gaston e va ai sedicesimi, incamerando così anche i primi 25 punti utili per la classifica mondiale. Le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo del ranking ATP, infatti, danno benefici in termini di punti e anche in termini di posizioni in classifica all’azzurro, che guadagna 25 punti netti con la vittoria odierna, e si issa al 28° posto virtuale, salendo a quota 1814. Il tutto al netto di eventuali miglioramenti di giocatori che lo seguono. La scalata potrebbe proseguire nella prossima giornata, in caso di successo nei sedicesimi, che ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) La serata italiana del torneo ATP2021 di tennis (di categoria Masters 1000) premia l’azzurro, numero 21 del seeding, che supera in poco più di un’ora di gioco il francese Hugo Gaston e va ai sedicesimi, incamerando così anche i primi 25 punti utili per lamondiale. Le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo del ranking ATP, infatti, danno benefici in termini di punti e anche in termini diinall’azzurro, che25 punti netti con la vittoria odierna, e si issa al 28° posto virtuale, salendo a quota 1814. Il tutto al netto di eventuali miglioramenti di giocatori che lo seguono. La scalata potrebbe proseguireprossima giornata, in caso di successo nei sedicesimi, che ...

