Qualificazioni Mondiali, ecco il resoconto della prima giornata (Di venerdì 26 marzo 2021) Con le partite di ieri sera si è conclusa la prima giornata delle Qualificazioni Mondiali per Qatar 2022, con diverse sorprese e alcuni stop inaspettati. Ottima la partenza degli azzurri di Mancini, che ieri si sono imposti per 2-0 sull'Irlanda del Nord. ecco cosa è successo in questi due giorni di Qualificazioni. Se per l'Italia di Mancini è stata una partenza agevole, ma non scontata visto il precedente di circa quattro anni fa, per altre compagini europee di una certa caratura diverse sono state le difficoltà. Per Portogallo, Belgio, Germania e Inghilterra la gara di esordio è stata una formalità all'altezza delle aspettative. Stop importanti invece per Francia e Spagna, con un'Olanda che viene travolta dal sempreverde Burak Yilmaz. Da sottolineare anche il ritorno con la maglia ...

