Qualificazioni Coppa d’Africa | il Marocco di Hakimi e Amrabat fermato sullo 0-0 dalla Mauritania

Advertising

Vivo_Azzurro : ?? Gli impegni della #Nazionale ???? e dell'#Under21 ???? nel mese di marzo. ?? Si inizia domani con gli #Azzurrini di… - sportli26181512 : Qual. Coppa d'Africa, tutti i risultati: vince la Costa d'Avorio, pari Marocco. 90' per Kessie e Hakimi: Quinta gio… - passione_inter : Qualificazioni Coppa d'Africa, 90 minuti per Hakimi con il Marocco - - Paroladeltifoso : Nazionali, ecco i risultati delle Qualificazioni alla Coppa d’Africa - mademadaonlus : 24 marzo 2021: il #Barea, nazionale di calcio, si è scontrato con l’#Etiopia per le qualificazioni della Coppa d’Af… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Coppa

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Quinta giornata diallad'Africa, con sette partite in programma oggi . Alle 14, termina 2 - 2 la sfida tra Burundi e Repubblica Centrale Africana con le doppiette di Nduwarugira e Mafouta. Successo ...Invece Sofia, alla sua primadel Mondo da ginnasta senior, fa leggermente meglio della ... Servizio di Giorgia Baldinacci CLASSIFICA ALL AROUNDCERCHIO E PALLAPer la freccia di Antonio Conte 90 minuti in campo, senza però nessuno spunto particolare in grado di sbloccare la partita. Stop non particolarmente doloroso per il Marocco, che resta comunque saldame ...Jerome Onguené è sceso in campo per 90' nella partita del suo Camerun a Capo Verde, valevole per le qualificazioni alla Coppa delle Nazioni Africane 2021. È bene ricordare come proprio il Camerun sia ...