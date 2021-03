Qua la Zampa! Uscita dalla porta, Speranza la fa rientrare dalla finestra… del ministero (Di venerdì 26 marzo 2021) Era diventata famosa durante la pandemia per aggravare sempre la situazione nelle sue comparsate tv, quasi sempre a “Otto e Mezzo” su La7. Sandra Zampa, ex sottosegretaria alla Salute nel governo Conte bis, non si era vista riconfermata nel suo ruolo dal nuovo premier Mario Draghi. Ma la Speranza è l’ultima a morire, specie se, appunto, è proprio Speranza, il ministro della Salute, a decidere del tuo destino. E così eccola che, Uscita dalla porta del ministero, rientra dalla finestra. La Zampa è stata la sola non riconfermata in quel dicastero, visto che il nuovo premier si è tenuto il ministro Roberto Speranza e il sottosegretario Pierluigi Sileri. Ma ora c’è una grande novità.



