Qatar 2022, Italia: buona la prima. Formula Uno, Gp Bahrain: si scaldano i motori

L'Italia batte l'Irlanda del Nord 2-0 con reti di Immobile e Berardi, nel primo match del girone C di qualificazione ai Mondiali di calcio del Qatar 2022. Partono dunque bene i ragazzi di Mancini che torneranno in campo domenica sera, 28 marzo, quando a Sofia affronteranno la Bulgaria. "Abbiamo disputato un ottimo primo tempo – ha detto nel post partita il Ct azzurro -, nel secondo tempo potevamo fare di meglio. Il primo tempo è stato perfetto perché abbiamo fatto due gol. Nel secondo abbiamo tenuto più palla". Il ricordo di Daniel Guerini La partita si è svolta ieri sera 25 marzo al Tardini di Parma. "Sapevamo che l'Irlanda ci poteva mettere in difficoltà – ha spiegato Mancini -: nel secondo tempo abbiamo rischiato troppo. Immobile? Per un attaccante è fondamentale segnare. Ha fatto un'ottima partita siamo felici per lui e speriamo ...

