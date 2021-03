Puglia zona rosso scuro da domani: cosa si può fare e cosa no (Di venerdì 26 marzo 2021) Puglia zona rosso scuro. Da domani, 27 marzo 2021, la Puglia dovrà seguire nuove regole. L’ordinanza prevede restrizioni maggiori rispetto a quelle già in vigore. Le regole per gli spostamenti e per le attività commerciali da domani saranno più rigide. Ecco cosa si può fare e cosa no. Puglia zona rosso scuro da domani Puglia in zona rossa rafforzata con misure, regole e divieti ancora più stringenti per arginare i contagi di Coronavirus. Michele Emiliano, presidente della regione, ha emanato una nuova ordinanza in vigore da domani fino al 6 aprile. Il ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 26 marzo 2021). Da, 27 marzo 2021, ladovrà seguire nuove regole. L’ordinanza prevede restrizioni maggiori rispetto a quelle già in vigore. Le regole per gli spostamenti e per le attività commerciali dasaranno più rigide. Eccosi puòno.dainrossa rafforzata con misure, regole e divieti ancora più stringenti per arginare i contagi di Coronavirus. Michele Emiliano, presidente della regione, ha emanato una nuova ordinanza in vigore dafino al 6 aprile. Il ...

