Puglia zona rossa rafforzata: ordinanza urgente TESTO Del presidente della Regione (Di venerdì 26 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:: Il presidente della Regione Puglia ha emanato l’ordinanza num. 88 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” con decorrenza da domani 27 marzo sino al 6 aprile 2021. Questa ordinanza è il frutto di un approfondito confronto con i sindaci, i presidenti delle province pugliesi e con il partenariato istituzionale: Confartigianato Imprese, CNA, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Legacoop, Confapi, Casartigiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Ugl e Cgil, Cisl e Uil della Puglia. “Abbiamo recepito le istanze arrivate da sindaci, presidenti delle province e partenariato – dichiara il ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 26 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla:: Ilha emanato l’num. 88 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” con decorrenza da domani 27 marzo sino al 6 aprile 2021. Questaè il frutto di un approfondito confronto con i sindaci, i presidenti delle province pugliesi e con il partenariato istituzionale: Confartigianato Imprese, CNA, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Legacoop, Confapi, Casartigiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Ugl e Cgil, Cisl e Uil. “Abbiamo recepito le istanze arrivate da sindaci, presidenti delle province e partenariato – dichiara il ...

