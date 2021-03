Puglia zona rossa rafforzata da domani: regole ordinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) Puglia in zona rossa rafforzata con misure, regole e divieti ancora più stringenti per arginare i contagi di Coronavirus. E’ quanto previsto dall’ordinanza emanata dal presidente della Regione, Michele Emiliano, in vigore da domani fino al 6 aprile. Sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le ‘seconde case’, “salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza”; sono vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti, per raggiungere le seconde case in ambito regionale, “salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza”. Tutte le attività commerciali consentite dal Decreto del presidente del consiglio dei ministri ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021)incon misure,e divieti ancora più stringenti per arginare i contagi di Coronavirus. E’ quanto previsto dall’emanata dal presidente della Regione, Michele Emiliano, in vigore dafino al 6 aprile. Sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni dellaper raggiungere le ‘seconde case’, “salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza”; sono vietati gli ingressi e gli spostamenti indelle persone non residenti, per raggiungere le seconde case in ambito regionale, “salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza”. Tutte le attività commerciali consentite dal Decreto del presidente del consiglio dei ministri ...

