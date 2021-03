Puglia | si prospetta la zona rossa fino al 12 aprile e rafforzata per Pasqua Oggi l' ordinanza del ministro della Salute e verosimilmente quella del presidente della Regione Decreto la prossima settimana

(Di venerdì 26 marzo 2021)l’del. Nuova colorazione delle regioni italiane da lunedì. Cambierà qualcosa come il Lazio inarancione (e Zingaretti ha già annunciato la riapertura delle scuole). Fra le nove regioni in rosso continuerà ad esserci la. Colore che manterrà, nelle prospettive,al 12. Salvo clamorosi miglioramentisituazione che, al momento, oggettivamente non si intravedono. Di queste ore, al riguardo, sarà anche l’delper il contrasto al corona virus nel periodo fra la fine ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Puglia prospetta

BariToday

La call to action allaPer questo Il Magico Paese di Natale chiama a raccolta i migliori ... Per queste eccellenze della regione siun palcoscenico che si preannuncia senza precedenti: ...... non basteranno i vaccini per tornare subito al ritorno della normalità, che invece si... Nursind: 'Turni massacranti i giovani pensano alle dimissioni' Attualità Coronavirus, ...Nella categoria 60 kg Damiano Marzolla ha conquistato l'oro, vincendo la semifinale con Domenico Massari della Fighter Barletta ...Le tre giornate sportive organizzate dalla FederBoxe di Puglia e Basilicata si sono svolte presso il ... in finale ai danni di Giuseppe Giannotta della Boxe Tocci Massafra: si prospetta un florido ...