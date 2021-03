Puglia in ‘zona rossa rafforzata’, le nuove regole (Di venerdì 26 marzo 2021) Puglia in zona rossa rafforzata dal 27 marzo al 6 aprile. Le regole dell’ordinanza firmata dal governatore Emiliano. BARI – Puglia in zona rossa rafforzata dal 27 marzo al 6 aprile. Il governatore Emiliano ha firmato una nuova ordinanza per irrigidire ancora di più le regole in tutta la regione. Una scelta fatta per piegare la curva e provare a ritornare in arancione dal 12 aprile. Al momento, i numeri continuano a crescere e piccoli segnali di decrescita non sono stati registrati. Le nuove regole da rispettare in Puglia dal 27 marzo al 6 aprile. Si tratta di misure più restrittive rispetto a quelle nazionali. Spostamenti Divieto di spostamento dal Comune di residenza, domicilio o abitazioni verso altri comuni per ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 marzo 2021)in zonarafforzata dal 27 marzo al 6 aprile. Ledell’ordinanza firmata dal governatore Emiliano. BARI –in zonarafforzata dal 27 marzo al 6 aprile. Il governatore Emiliano ha firmato una nuova ordinanza per irrigidire ancora di più lein tutta la regione. Una scelta fatta per piegare la curva e provare a ritornare in arancione dal 12 aprile. Al momento, i numeri continuano a crescere e piccoli segnali di decrescita non sono stati registrati. Leda rispettare indal 27 marzo al 6 aprile. Si tratta di misure più restrittive rispetto a quelle nazionali. Spostamenti Divieto di spostamento dal Comune di residenza, domicilio o abitazioni verso altri comuni per ...

