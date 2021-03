“Pubblicità” è il nuovo album di Cimini

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 26 marzo 2021) “” è ilin uscita il 1° aprile: fuori per Garrincha Dischi, è già disponibile in preorder nelle preziose versioni CD e Viniletorna in grande spolvero con “”, ilin uscita il 1 aprile per Garrincha Dischi, già disponibile in preorder nelle preziose versioni CD e Vinile. A tre anni dal fortunato esordio con “Ancora meglio” – contenente il singolo… L'articolo Corriere Nazionale.