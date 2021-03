Protti: “Non amo il calcio di oggi. Italia? Mi piace, ha grande libertà mentale” (Di sabato 27 marzo 2021) L'ex attaccante Igor Protti è intervenuto ai microfoni di Tmw dove ha toccato anche il tema Prandelli, molto discusso nel corso della settimana: "La lettera di Cesare è molto bella: non lo conosco di persona, ma si è sempre dimostrato sensibile e probabilmente in questo momento ciò l'ha portato a percepire alcune di quelle cose di cui parlavo. Andrebbe riportato il calcio su quei binari in cui il gruppo prevale sulle individualità, questo è importante. Nel calcio di oggi ci sono tante cose che non amo tanto, ma devo anche prendere coscienza che il mondo va avanti, e cambia continuamente". Poi un giudizio sull'Italia di Mancini: "A me questa Nazionale piace, ci sono giocatori giovani o relativamente tali, con qualche matusalemme come il mio grande amico Giorgio ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 marzo 2021) L'ex attaccante Igorè intervenuto ai microfoni di Tmw dove ha toccato anche il tema Prandelli, molto discusso nel corso della settimana: "La lettera di Cesare è molto bella: non lo conosco di persona, ma si è sempre dimostrato sensibile e probabilmente in questo momento ciò l'ha portato a percepire alcune di quelle cose di cui parlavo. Andrebbe riportato ilsu quei binari in cui il gruppo prevale sulle individualità, questo è importante. Neldici sono tante cose che non amo tanto, ma devo anche prendere coscienza che il mondo va avanti, e cambia continuamente". Poi un giudizio sull'di Mancini: "A me questa Nazionale, ci sono giocatori giovani o relativamente tali, con qualche matusalemme come il mioamico Giorgio ...

