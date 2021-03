Processo tamponi Lazio al via: la diretta della giornata (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA - Processo in videoconferenza per la Lazio sul caso tamponi . Accusa rappresentata da Giuseppe Chiné, capo della Procura Federale. In collegamento gli imputati Lotito, i medici Rodia e Pulcini ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA -in videoconferenza per lasul caso. Accusa rappresentata da Giuseppe Chiné, capoProcura Federale. In collegamento gli imputati Lotito, i medici Rodia e Pulcini ...

Advertising

ZZiliani : Due casi giuridici rendono thrilling il finale di Serie A: il caso #tamponi-#Lazio a processo domani e il caso… - capuanogio : ?? Oggi il processo alla #Lazio per la vicenda tamponi. Improbabile un nuovo rinvio (anche se non si può escludere)… - MatteoPedrosi : ?? Caso tamponi #Lazio: #Immobile non era autorizzato a partire per Torino. Le parole di Enrico De Rosa, direttore d… - Zelgadis265 : RT @capuanogio: ?? Oggi il processo alla #Lazio per la vicenda tamponi. Improbabile un nuovo rinvio (anche se non si può escludere), si sus… - calciomercatoit : ?? #Lazio, caso #tamponi: al via il processo. Richieste dure da parte della procura #FIGC: rischio penalizzazione. L… -