Pro Vita contro la Rai | Nostri figli indottrinati al gender con immagini blasfeme

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 26 marzo 2021) Francesca Galici Con due flashmob a Roma e Milano, l'Associazione Proe Famiglia si è scagliatala Rai per le rappresentazionie "" Si sono svolti quest'oggi davanti alle sedi Rai di viale Mazzini a Roma e di corso Sempione a Milano due flashmob organizzati dall'Associazione Proe Famiglia onlus, in aperta protestaquella che viene considerata dall'associazione come una deriva. "Io non pago per essere offeso né per permettere che ivenganoal", si legge nella nota stampa diramata dalla onlus, con la quale sono state presentate le due manifestazioni di rimostranza davanti a due dei simboli della Rai nel nostro ...