Prestipino alla guerra finale. Il capo della Procura di Roma silurato dal Tar non molla. Ma al Consiglio di Stato se la vedrà con Viola

(Di venerdì 26 marzo 2021) Prima lo scandalo Palamara con le chat dei veleni, poi la decisione del Tar che ha annullato la nomina di Micheletoredie, ora, i ricorsi incrociati che riaccendono lo scontro per la guidacapitolina. L’attuale vertice dell’ufficio giudiziariocittà eterna, infatti, ha presentato appello contro la sentenza del tribunale amministrativo del Lazio evidenziando, si legge nell’istanza, come “l’esecuzionesentenza cagionerebbe un grave vulnus all’Amministrazionegiustizia”. Una mossa che era nell’aria e che fa seguito a quella,settimana scorsa, con cui ilsuperioremagistratura ha rivendicato la ...

LA NOTIZIA

Viola, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impdiduglia, aveva impugnato davanti ai giudizi amministrativi i provvedimenti con i qualiera stato nominatoguida ...Viola, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impdiduglia, aveva impugnato davanti ai giudizi amministrativi i provvedimenti con i qualiera stato nominatoguida ...L'attuale capo della Procura di Roma, Michele Prestipino, silurato dal Tar non molla. Ma al Consiglio di Stato se la vedrà con Viola.Roma, 26 mar - "Alla fine la politica è arrivata a capire che le chiusure delle scuole sono devastanti per la gestione famigliare, per la psiche dei nostri ragazzi, per il benessere dei nostri bambini ...