Premio letterario Città di Castello 2021 (Di venerdì 26 marzo 2021) L'Associazione Culturale Tracciati Virtuali indice la XV edizione del Premio letterario "Città di Castello", una manifestazione a carattere internazionale riservata a opere inedite, ideata da Antonio Vella. Il Premio si articola in tre sezioni: Narrativa, Poesia, Saggistica. La giuria tecnica, d'intesa con il Presidente della Giuria Alessandro Quasimodo, selezionerà tra tutti i lavori pervenuti venti opere per L'articolo proviene da Webmagazine24.

