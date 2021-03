Poste italiane, Intesa Sanpaolo aumenta il prezzo obiettivo (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – L’ufficio studi di Intesa Sanpaolo ha ritoccato al rialzo il target price su Poste italiane portandolo a 12,30 euro dai 9,70 della precedente indicazione. Il giudizio “add” è stato confermato. Sul listino milanese, oggi, la più grande infrastruttura di servizi in Italia allunga timidamente il passo e termina la seduta con un modesto progresso dello 0,86%. Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – L’ufficio studi diha ritoccato al rialzo il target price suportandolo a 12,30 euro dai 9,70 della precedente indicazione. Il giudizio “add” è stato confermato. Sul listino milanese, oggi, la più grande infrastruttura di servizi in Italia allunga timidamente il passo e termina la seduta con un modesto progresso dello 0,86%.

