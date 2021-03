Positiva Wall Street spinta da titoli energetici e finanziari

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) –continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,44%; sulla stessa linea, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 3.925 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,2%); con analoga direzione, in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,37%). Il settore bancario festeggia la decisione della FED di rimuovere le restrizioni agli aumenti di dividendi e buyback per le banche americane a partire da luglio. Il buon andamento della campagna vaccinale, con Biden che ha promesso di arrivare a 200 milioni di vaccinati entro i primi 100 giorni del suo mandato, spinge iciclici. Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+1,20%), materiali (+0,83%) eo (+0,75%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Exxon ...