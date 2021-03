“Position”, da oggi disponibile la deluxe edition dell’album di Ariana Grande (Di venerdì 26 marzo 2021) Da oggi, venerdì 26 marzo, è disponibile in versione fisica la deluxe edition dell’album “Position” di Ariana Grande. Oltre alla tracklist originale, sono presenti altre quattro tracce inedite, incluso il remix di “34+35” feat. Doja Cat e Megan Thee Stallion. “Positions” ha raggiunto la #1 della Top 200 di Billboard, diventando il quinto album di Ariana Grande a conquistare la vetta di questa classifica. L’album è stato anticipato dal singolo omonimo, che ha debuttato direttamente al #1 della classifica Spotify Global con oltre 468 milioni di stream. Il video ufficiale è già diventato un culto, con 271 milioni di views su YouTube: diretto da Dave Meyers, vede Ariana ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Da, venerdì 26 marzo, èin versione fisica la” di. Oltre alla tracklist originale, sono presenti altre quattro tracce inedite, incluso il remix di “34+35” feat. Doja Cat e Megan Thee Stallion. “s” ha raggiunto la #1 della Top 200 di Billboard, diventando il quinto album dia conquistare la vetta di questa classifica. L’album è stato anticipato dal singolo omonimo, che ha debuttato direttamente al #1 della classifica Spotify Global con oltre 468 milioni di stream. Il video ufficiale è già diventato un culto, con 271 milioni di views su YouTube: diretto da Dave Meyers, vede...

