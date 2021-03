Porcia | incendio di una baracca | esplode bombola del gas

Leggi su udine20

(Di venerdì 26 marzo 2021) I vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti in via Centrale aper unricovero attrezzi annesso ad un’abitazione privata.Numerose le chiamate giunte alla Sala Operativa del Comando da parte dei vicinanti allarmati dalle alte fiamme.Sul posto sono state inviate due squadre di pompieri con due automezzi.Il ricovero è andato totalmente distrutto e con esso il suo contenuto. Al suo interno anche due bombole di GPL una delle quali esplosa poco prima dell’arrivo della prima squadra giunta sul posto.Le cause del sinistro sono al vaglio del Nucleo Investigativo AntTerritoriale (NIAT) dei vigili del Fuoco di Pordenone.Intervenuto anche personale della Polizia di Stato.