Ponti e viadotti | dal Governo oltre 16 milioni alla Provincia di Avellino

"Province e Città metropolitane hanno a disposizione ulteriori 1,150 miliardi per il triennio 2021 - 23 per la manutenzione straordinaria di Ponti e viadotti nella rete stradale di loro competenza. Di ...

